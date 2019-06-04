اجتماعي / جمعية "رفقاء" بنجران تعايد المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
نجران 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
عايدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام " رفقاء" بنجران اليوم ، المرضى المنومين بمستشفى الملك خالد, ومستشفى العسكري بحلول عيد الفطر المبارك.
وأوضح مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران عبدالعزيز القحطاني أن الزيارة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تقوم بها الجمعية , وذلك انطلاقاً من الواجب الديني والاجتماعي تجاه هذه الفئة الغالية ومشاركتهم فرحة العيد وتقديم الهدايا والورود لهم بهذه المناسبة ،سائلاً الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.
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18:08ت م
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