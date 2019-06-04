نجران 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسعايدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام " رفقاء" بنجران اليوم ، المرضى المنومين بمستشفى الملك خالد, ومستشفى العسكري بحلول عيد الفطر المبارك.وأوضح مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران عبدالعزيز القحطاني أن الزيارة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تقوم بها الجمعية , وذلك انطلاقاً من الواجب الديني والاجتماعي تجاه هذه الفئة الغالية ومشاركتهم فرحة العيد وتقديم الهدايا والورود لهم بهذه المناسبة ،سائلاً الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.// انتهى //18:08ت م0124