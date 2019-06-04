اجتماعي / مركز النشاط الاجتماعي بقرية المباركة يعايد المرضى المنومين بمستشفى الطوال العام
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
الطوال 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
قام عدد من أعضاء مركز النشاط الاجتماعي بقرية المباركة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الطوال اليوم، بزيارة معايدة للمرضى المنومين بمستشفى الطوال العام ، وذلك تعزيزاً لأواصر الألفة والمحبة و تحقيقاً للمبادئ الإسلامية السمحة.
وزار أعضاء المركز ، جناح التنويم وقدمو لهم الهدايا وباقات الورود للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والعافية.
من جهته , قدم مدير المستشفى الأخصائي حسن بن عبده نجمي ، شكره لأعضاء مركز النشاط الاجتماعي على هذه البادرة الطيبة ، لافتاً الانتباه إلى أن مثل هذه الزيارات للمرضى في أيام العيد ، ترفع من معنوياتهم وتساعد في سرعة علاجهم بإذن الله ، كما أنها تعمق أواصر المحبة بين أفراد المجتمع.
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18:08ت م
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