الطوال 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسقام عدد من أعضاء مركز النشاط الاجتماعي بقرية المباركة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الطوال اليوم، بزيارة معايدة للمرضى المنومين بمستشفى الطوال العام ، وذلك تعزيزاً لأواصر الألفة والمحبة و تحقيقاً للمبادئ الإسلامية السمحة.وزار أعضاء المركز ، جناح التنويم وقدمو لهم الهدايا وباقات الورود للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والعافية.من جهته , قدم مدير المستشفى الأخصائي حسن بن عبده نجمي ، شكره لأعضاء مركز النشاط الاجتماعي على هذه البادرة الطيبة ، لافتاً الانتباه إلى أن مثل هذه الزيارات للمرضى في أيام العيد ، ترفع من معنوياتهم وتساعد في سرعة علاجهم بإذن الله ، كما أنها تعمق أواصر المحبة بين أفراد المجتمع.// انتهى //18:08ت م0125