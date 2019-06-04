الدرب 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني عقب صلاة عيد الفطر المبارك اليوم, مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة , الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في مقر المركز الحضاري بالمحافظة.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة, مبرزين النعم التي تعيشها بلادنا بفضل الله أولاً ثم بما يوليه ولاة الأمر - حفظهم الله - لهذه البلاد ومواطنيها من اهتمام ، مثمنين الجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين ، مشيدين بالتنظيم الرائع والنجاح الكبير التي حققته القمم الثلاث التي عقدت بمكة المكرمة.فيما قام محافظ الدرب بزيارة المرضى المنومين بمستشفى الدرب العام لتهنئتهم بالعيد, مقدماً لهم الهدايا وباقات من الورود, متمنياُ لهم الشفاء العاجل.واستمع المهندس القحطاني خلال الزيارة, إلى شرح مفصل من مدير مستشفى الدرب علي بن محمد أبو شقارة عن الرعاية الصحية الكاملة التي يتم تقديمها للمرضى المتواجدين بالمستشفى، عبر الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة .وفي ختام الزيارة كرم محافظ الدرب رجال الأعمال والداعمين للبرامج التطوعية بالمستشفى .// انتهى //18:08ت م0127