واشنطن 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر السفارة في واشنطن.ورفعت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بهذه المناسبة باسمها ونيابة عن منسوبي السفارة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، داعية الله أن يعيده على المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار .حضر الحفل منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها، ومنسوبو الهيئات والمنظمات السعودية العاملة في الولايات المتحدة والطلبة الدارسين .// انتهى //19:16ت م0129