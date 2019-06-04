إسلام آباد 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرحبت الحكومة الباكستانية باستئناف شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى باكستان بعد توقف استمر عشر سنوات بسبب مخاوف أمنية.وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تصريح اليوم إن استئناف رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى باكستان سيدعم السياحة في البلاد ويشجع على زيادة التجارة والاستثمار بين باكستان وبريطانيا.من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية فرح حسين إن الخطوط الجوية البريطانية قررت تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً من بريطانيا إلى مطار إسلام آباد، مشيرة إلى أن أول رحلة للخطوط البريطانية قد هبطت بالفعل في مطار إسلام آباد.// انتهى //19:44ت م0130