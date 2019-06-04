طرابلس 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأطلع المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو على مبادرات بعثة الأمم المتحدة الهادفة لإنهاء القتال، في ليبيا.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها اليوم أن سلامة ولافروف ناقشا خلال اللقاء آخر التطورات في ليبيا، مؤكدة أن وزير الخارجية الروسي أعرب عن دعمه الكامل لجهود سلامة، وأكد ضرورة وقف القتال واستئناف المسار السياسي.وزار سلامة كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا خلال الأيام الماضية في إطار جهوده لحشد وتوحيد المواقف الدولية حيال الوضع في ليبيا من أجل التوصل لقرار بشأن وقف إطلاق النار بعد التصعيد العسكري الجاري منذ الرابع من أبريل الماضي.// انتهى //19:49ت م0131