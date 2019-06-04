نيويورك 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرفع معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، باسمه ونيابة عن أعضاء الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ قيادة المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار .// انتهى //19:55ت م0132