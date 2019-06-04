محايل 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم ، مديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية , وشيوخ القبائل , وجموع من المواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك.وقدم محافظ المجاردة التهنئة للجميع بهذه المناسبة ، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال ، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات ، وأن يحفظ على البلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.من جهة أخرى ، قام المحافظ بزيارة المرضى المنومين بمستشفى المجاردة العام ، يرافقه مدير المستشفى والمشرف العام على القطاع الصحي بالمحافظة حسن بن ناصر السلومي ، مقدماً لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك ، فيما قام بتوزيع الهدايا على المرضى ، متمنياً لهم الشفاء العاجل.// انتهى //19:57ت م0135