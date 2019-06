جدة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسشارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الركاب المسافرين القادمين والمغادرين في صالات المطار فرحة استقبال عيد الفطر المبارك بالورود والهدايا.وقدم مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور الهدايا والتهاني بالعيد للمسافرين, بحضور عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية العاملة في المطار.وأوضح أن هذه الفعاليات تعكس حرص إدارة المطار على مشاركة المسافرين الكرام المناسبات السعيدة انطلاقاً من سعي إدارة المطار لتوفير كل ما يحقق راحة المسافرين في ظل ما يشهده المطار حالياً من معدلات تشغيل عالية جداً، وسط استعداد الإدارات العاملة على مدار الساعة.وأضاف أن صالات المطار شهدت أمس, كثافة تشغيلية عالية جداً, حيث بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين أكثر من 113 ألف مسافر عبر 681 رحلة دولية وداخلية.وأشار إلى أن معايدة المسافرين ستستمر طيلة أيام عيد الفطر, مشيداً بتعاون الجهات العاملة في المطار لإنجاح الفعاليات, معرباً عن أمله في أن يستمتع المسافرون بهذه الفعاليات التي ترسم أجواء الفرح والسعادة.// انتهى //Disclaimer: This message and its attachment, if any, are confidential and may contain legally privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately and delete this message and its attachment, if any, from your system. You should not copy this message or disclose its contents to any other person or use it for any purpose. Statements and opinions expressed in this e-mail are those of the sender, and do not necessarily reflect those of General Authority Of Civil Aviation (GACA). GACA accepts no liability for damage caused by any virus transmitted by this email.إخلاء المسؤولية: هذه الرسالة ومرفقاتها (إن وجدت) تمثل وثيقة سرية قد تحتوي على معلومات تتمتع بحماية وحصانة قانونية. إذا لم تكن الشخص المعني بهذه الرسالة يجب عليك تنبيه المُرسل بخطأ وصولها إليك، وحذف الرسالة ومرفقاتها (إن وجدت) من الحاسب الآلي الخاص بك. ولا يجوز لك نسخ هذه الرسالة أو مرفقاتها (إن وجدت) أو أي جزئ منها، أو البوح بمحتوياتها لأي شخص أو استعمالها لأي غرض. علماً بأن الإفادات والآراء التي تحويها هذه الرسالة تعبر فقط عن رأي المُرسل وليس بالضرورة رأي الهيئة العامة للطيران المدني، ولا تتحمل الهيئة العامة للطيران المدني أي مسئولية عن الأضرار الناتجة عن أي فيروسات قد يحملها هذا البريد.19:57ت م0138