المدينة المنورة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل محافظ خيبر فهد بن محمد العطر في مقر المحافظة اليوم, شيوخ القبائل, وجموعاً من المواطنين, للتهنئة بعيد الفطر المبارك, داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جهة أخرى , زار محافظ خيبر المرضى المنومين بمستشفى خيبر العام بالمحافظة لتهنئتهم بالعيد، مقدماً لهم الهدايا وباقات من الورود, متمنياً لهم من الله الشفاء العاجل.// انتهى //19:58ت م0139