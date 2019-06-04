الدوادمي 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل محافظ الدوادمي المكلف عبدالله بن مترك العجالين المهنئين بالعيد السعيد من مسؤولي الإدارات الحكومية والأهالي الذين قدمو للسلام والتهنئة بعيد الفطر المبارك في ديوان المحافظة.وهنأ العجالين الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما رفع التهنئة للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعيده على وطننا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والمسرات.وفي سياق متصل , قام محافظ الدوادمي بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى محافظة الدوادمي العام, برفقة أعضاء لجنة أصدقاء المرضى وأعضاء المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم.وقدم لهم باقات من الورود والهدايا, متمنياً لهم الشفاء العاجل وان يعيد الله هذه المناسبة على المسلمين بالخير والبركات.// انتهى //19:58ت م0140