الزلفي 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسقام محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي اليوم بزيارة معايدة للمرضى المنومين بالمستشفى؛ للاطمئنان عليهم وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد .وشارك العتيبي نزلاء سجن محافظة الزلفي فرحتهم بعيد الفطر المبارك مهنئاً بهذه المناسبة السعيدة .وفي سياقٍ متصل زار محافظ الزلفي رئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالمحسن الغيث و الشيخ محمد الخميس و الشيخ الدكتور عبدالله الطيار في منازلهم، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.// انتهى //19:59ت م0141