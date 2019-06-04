اجتماعي / محافظ الزلفي يعايد المرضى والنزلاء ويزور أصحاب الفضيلة
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
الزلفي 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
قام محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي اليوم بزيارة معايدة للمرضى المنومين بالمستشفى؛ للاطمئنان عليهم وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد .
وشارك العتيبي نزلاء سجن محافظة الزلفي فرحتهم بعيد الفطر المبارك مهنئاً بهذه المناسبة السعيدة .
وفي سياقٍ متصل زار محافظ الزلفي رئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالمحسن الغيث و الشيخ محمد الخميس و الشيخ الدكتور عبدالله الطيار في منازلهم، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.
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19:59ت م
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