جدة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساحتفت الخطوط السعودية اليوم بعيد الفطر المبارك وعايدت ضيوفها على متن رحلاتها في الأجواء وفي صالات المغادرة والوصول في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض وفي المطارات الرئيسية، وشاركت الضيوف المسافرين في اليوم الأول من العيد الفرحة والبهجة بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرصها على تقديم أرقى الخدمات لضيوفها ومشاركتهم الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية.وقدمت "السعودية" لضيوفها المسافرين هدايا العيد بهذه المناسبة، وتشكيلة متنوعة من الحلويات وكذلك تم بث تكبيرات العيد على متن الطائرات، وتفاعل الضيوف مع هذه الفعاليات في أجواء من البهجة والفرح والسعادة.وقام مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بجولة تفقدية للإطمئنان على سير العمليات التشغيلية للخطوط السعودية في أول أيام عيد الفطر المبارك عبر مركز العمليات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتابع انسيابية الحركة والعمليات التشغيلية لكافة رحلات المغادرة والوصول ، حيث تواصل الخطوط السعودية تقديم خدماتها للضيوف المسافرين خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في معدل الحركة، وحرص على التواجد ميدانيا مع الموظفين العاملين لخدمة الضيوف المسافرين خلال إجازة العيد.وزار المهندس الجاسر الصالة الجديدة والصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، وشملت زيارته صالات الوصول والمغادرة ومنصات خدمة الضيوف على الرحلات الداخلية والدولية والمنصات المخصصة لخدمة العسكريين المرابطين وذوي الاحتياجات الخاصة ، والتقى بعدد من الضيوف المسافرين واطمأن على حسن الخدمات المقدمة لهم.وتابع عن كثب انسيابية سير العمليات التشغيلية وسهولة الحركة والتنقل بين الصالات ومواقع الخدمة خلال هذه الفترة التي تشهد مرحلة مغادرة المعتمرين بعد ذروة موسم العمرة في شهر رمضان المبارك.وحرص المهندس الجاسر على الالتقاء بمنسوبي "السعودية" من طيارين ومساعدي الطيارين والمضيفين الجويين وموظفي الصفوف الأولى الذين يباشرون أعمالهم خلال هذه الفترة مقدماً لهم التهنئة بالعيد، مثمنًا جهودهم وتفانيهم الذي يتجلى بوضوح خلال هذه الأيام وهم يقضون أيام العيد في الميدان، منوهًا بالدور الكبير الذي يقدمونه في خدمة الضيوف أثناء الإجازة ، مؤكداً أن العنصر البشري يعد الأول في منظومة إمكانات "السعودية" والعنصر الأهم في التطبيق الفعلي للخطط الاستراتيجية للعمليات التشغيلية خلال مواسم الذروة وعلى مدار العام.تجدر الإشارة إلى أن عدد رحلات "السعودية" في أول أيام العيد تبلغ (574) رحلة وترتفع في اليوم الثاني غدًا إلى (630) رحلة وفي اليوم الثالث إلى (644) رحلة وتصل ذروتها يوم السبت لتصل إلى (672) رحلة، ويصل عدد الرحلات التي تسيرها الخطوط السعودية خلال النصف الأول من شهر يونيو (9367) رحلة.وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت مطلع شهر مايو الماضي عن بدء تنفيذ أكبر عمليات تشغيلية لموسم الصيف في تاريخها وتشمل الإجازة المدرسية وكثافة موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والحج وتستمر حتى الأول من سبتمبر 2019م وتتضمن تشغيل أكثر من (77) ألف رحلة داخلية ودولية سعتها المقعدية أكثر من (16.8) مليون مقعدا.// انتهى //21:16ت م0145