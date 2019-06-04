الرياض 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسقام منسوبو إدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في أول أيام عيد الفطر المبارك بزيارة للمرضى المنوّمين وذلك لمعايدتهم والاطمئنان عليهم، وقدموا لهم التهاني وباقات الورد وحلوى العيد، وكذلك الألعاب لصغار المرضى، متمنين لهم الصحة والعافية وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل.وأبدى المرضى سعادتهم بهذه الزيارة، رافعين أكفّ الضراعة بالدعاء ودوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما وفرته الدولة من عناية وخدمة طبية فائقة في هذا الصرح الطبي المتميز.// انتهى //21:22ت م0147