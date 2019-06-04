مكة المكرمة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس‎زار محافظ القنفذة فضا البقمي اليوم، المرضى المنومين بمستشفى القنفذة العام ، وذلك ضمن مشروع "مواساةط بحضور رئيس جمعية البر الخيرية بالقنفذة محمد صالح الزبيدي.وتأتي الزيارة ضمن برامج ومشاريع جمعية البر الخيرية بالقنفذة، حيث هنأ المحافظ المرضى المنومين بعيد الفطر المبارك واطمئن على صحتهم متمنيًا لهم الشفاء العاجل.// انتهى //21:39ت م0150