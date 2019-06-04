عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
جدة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قدّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك .
وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات .
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21:45ت م
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