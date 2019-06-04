جدة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قدّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك .وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات .// انتهى //21:45ت م0152