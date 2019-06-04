الرياض 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرفع معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.كما عايدت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الوطن بالذهب والبرونز وذلك بحصول فريق المملكة على ميداليتين، خلال أول مشاركة للفريق السعودي في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء EUPHO 2019 في نسخته الثالثة، الذي أقيم في مدينة ريجا عاصمة جمهورية لاتفيا خلال الفترة من 31 مايو إلى 4 يونيو 2019 بمشاركة 26 دولة، بفوز الطالب يزن المجنوني بميدالية ذهبية، والطالب هشام المالكي بميدالية برونزية.وأوضح معاليه أن تحقيق هذا الإنجاز الوطني الجديد وهذا التألق في محفل علمي دولي جديد تشارك فيه المملكة للمرة الأولى، يأتي بتوفيق من الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه، مواصلة المسيرة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتجويد التعليم، وبناء قاعدة صلبة لجيل من الموهوبين السعوديين، قادر على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومتطلبات الدولة المستقبلية التي تتخذ من الإبداع والابتكار وسيلة لتحقيق أجندتها، وإكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين.وأضاف أن المملكة أولت اهتماماً بالغاً بفئة الموهوبين، وحرصت على توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم بدءا من الاكتشاف وحتى الرعاية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والبرامج الداعمة لهم، بجانب تهيئة البيئة المناسبة لتنمية وتطوير قدراتهم، لترسخ حقبة جديدة لدعم الموهوبين و تعزيز الابتكار بمفهومه الواسع.وأشار الدكتور المتحمي إلى أن هذا الفوز جاء نتاج تعاون مثمر وبناء بين "موهبة" وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجسد شراكة فاعلة انعكست إيجابا على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة، وأتاحت تقديم خدمات أكبر لرعاية وتدريب وتأهيل الموهوبين بشكل يوجد بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات من طلبة وطالبات التعليم العام، باعتبارهم عماد تحقيق الرؤى المستقبلية للمملكة.ومثل المملكة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء فريق ضم 5 طلاب هم: هشام المالكي من تعليم الرياض، ويزن المجنوني من تعليم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومعاذ فيومي من تعليم جدة، وأحمد الحيد من تعليم الأحساء، وأحمد المهنا من تعليم الشرقية.ويعد الأولمبياد الأوروبي للفيزياء مسابقة مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، وانطلقت دورتها الأولى في عام 2017 في إستونيا ، وأقيمت دورتها الثانية 2018 في روسيا، ويعتمد مفهوم أولمبياد " EuPhO " المواقف البحثية الحقيقية، مع وصف المشكلات القصيرة وإتاحة مساحة كبيرة للحلول الإبداعية للطلاب المشاركين.// انتهى //21:58ت م0154