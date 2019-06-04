بريدة 1 شوال 1440 هـ الموافق 4 يونيو 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، بزيارة الأطفال في مركز طموح بحي الرفيعة في مدينة بريدة ، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، قدم خلالها التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليُمن والخيرات.واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح من مدير عام فرع الوزارة بالقصيم الدكتور فهد المطلق والقائمين على المركز، عن الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين منه من الأيتام من خلال العديد من البرامج الداخلية بالمركز، والفعاليات والبرامج الخارجية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل المركز والأعمال والخدمات المجتمعية التي يقدمها.رافق سموه في الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "أبناء" بمدينة بريدة عبدالرحمن بن محمد البليهي، ومدير شرطة منطقة القصيم العميد علي القحطاني.// انتهى //22:35ت م0158