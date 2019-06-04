لندن 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأمّ موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ فهيد بن فالح العتيبي، المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، في مسجد أكاديمية الملك فهد بالعاصمة لندن، الذي يتسع لأكثر من ألفي مصلٍّ من الرجال والنساء.واستهل العتيبي خطبته بالتحدث عن فضل يوم العيد، وما يسن فعله ويستحب من الأقوال والأفعال، مؤكداً أن يوم العيد هو يوم فرح وغبطة بما منّ الله به على الجميع من إتمام الصيام والقيام، وأنه يجب أن يكون يوم شكر لله بعيداً عن المنكرات والمعاصي التي تنافي الشكر لله، منوهاً أن العيد من شعائر الإسلام الظاهرة وأن الله شرعه بعد أداء ركن عظيم، وأن من شأنه تقوية أواصر الأخوة الإسلامية.يأتي ذلك في إطار برنامج الإمامة الذي تواصل الوزارة تنفيذه في أكثر من 35 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ بمتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يتابع أعمال هذا البرنامج، وما يقوم به الموفدون من مناشط في سبيل مشاركة المسلمين في مختلف دول العالم في نفحات هذا الشهر العظيم، وتبصيرهم بأمور دينهم، وما يقربهم من ربهم تبارك وتعالى، ونقل رسالة ومنهج علماء المملكة القائم على الوسطية والاعتدال.// انتهى //22:40ت م0159