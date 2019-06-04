نجران 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم حفل عيد الفطر المبارك، الذي نظمته أمانة منطقة نجران، بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله بمقر الكلية التقنية.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان كلمة رفع خلالها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الشعب السعودي كافة بموفور الصحة والعافية، مثمنًا رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة لحفل عيد الفطر المبارك، وتدشين سموه انطلاق فعاليات مهرجان صيف نجران لهذا العام ، الذي يتضمن العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتثقيفية والتعليمية المناسبة لجميع شرائح المجتمع.تلا ذلك افتتاح سمو أمير منطقة نجران فعاليات مهرجان صيف نجران 40، ثم ألقيت قصيدة شعرية وطنية.عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلماً بعنوان "لمسة وفاء" يستعرض خلاله تضحيات وبطولات الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، كما قدم أوبريت إنشادي بعنوان " فجر المنى" يحاكي مسيرة التنمية والنماء لوطننا الغالي.وفي ختام الحفل قدم فرع الجمعية الثقافية والفنون بنجران ألوانًا من الفنون الشعبية التي تشتهر بها المنطقة كـ "زامل، والرزفة ، والمثلوتة" شارك بها سمو أمير المنطقة ، كما شارك في أداء العرضة السعودية.// انتهى //22:55ت م0161