الخبر 1 شوال 1440 هـ الموافق 4 يونيو 2019 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر المبارك 2019، الذي ينظمه صندوق المناسبات في غرفة الشرقية وذلك في صالة الهيئة العامة للرياضة (الصالة الخضراء) بالدمام.والتقى سموه على هامش الحفل عددًا من أبناء الشهداء وأبناء المعلمين، ضمن برنامج وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب، ومنسوبي التعليم، إضافة إلى منسوبي قطاع الأمن العام، مباركًا سموه لهم بالعيد وتفقد احوالهم، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة اهتمامهم بالتعليم، لما فيه صلاح لدينهم ولأنفسهم وخدمة وطنهم.بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس مجلس إدارة صندوق المناسبات عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة لحفل أهالي المنطقة، مؤكدًا أن رعاية سموه تمثل دعمًا كبيرًا لما تسعى إليه الغرفة ممثلة بصندوق المناسبات في تلبية طموحات أهالي المنطقة وزوارها خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أن الفعاليات التي تستمر لمدة سبعة أيام تقدم بشكل مجاني.وقال الخالدي : إننا نحتفل بعيد الفطر السعيد، ونحن نشهد بما يحققه وطننا الغالي عامًا بعد عام من تقدمٍ كبير في ظل قيادتنا الحكيمة، التي لا تدخر جهدًا من أجل توفير كل أسباب التقدم والازدهار للوطن الذي ينطلق اليوم برؤية حقيقية تعكس طموحاتنا وقدرات بلادنا البشرية منها والطبيعية.وأضاف أن حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد، يعد أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها غرفة الشرقية التي تمثل تطبيقًا واقعيًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن فاعليات الصندوق لعبت دورًا كبيرًا في إدخال البهجة والسرور على جميع أفراد المجتمع، مقدماً في الوقت نفسه جزيل الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه لما يُقدّمانه من دعم ورعاية لكافة أعمال الصندوق وحرصهم الدؤوب على متابعة نشاطاته والتأكيد على أهميتها ودورها في الارتقاء بالمنطقة وظهورها بالمظهر اللائق، داعيًا المولى عز وجل بأن يديم النعم، ويرفع راية بلادنا عالية بين الأمم، وأن يحفظ الله بلادنا وولاة أمرنا وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا ويعيدهم سالمين غانمين.وأوضح الخالدي أن المنطقة الشرقية عرفت باحترافيها في تنظيم الأحداث والمناسبات الجماهيرية، حيث أن المنطقة سجلت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ وإدارة موسم الشرقية ومهرجان التسوق بالتعاون مع العديد من الجهات والإدارات بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا مواصلة المشوار من خلال الأداء العالي والاحترافية في تقديم المميز دائما.وأشار إلى أن برنامج حفل الأهالي والفعاليات المصاحبة يتخللها العديد من المفاجآت التي تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مبينًا أن الفعاليات يتخللها العديد من الهدايا والجوائز اليومية للمشاركين.الجدير بالذكر أن فعاليات العيد في الصالة الرياضية ستحظى يوم غداً بعروض أكروبات كوميدي ثم مسرحية الأطفال بعنوان (my little pony ) وعرض لوحة وطنية إضافة إلى عرض (light balance)، يليه عروض "الباسكت بول" وعرض الألعاب الكرنفالية خارج الصالة.كما يشهد مجمع الراشد، ودارين مول فعاليات عائلية ترفيهية منها مسرح فعاليات الأطفال، شخصيات كرتونية ومهرجين، حديقة أركان الطفل، المرسم الإبداعي، فنون يدوية ركن التصوير الفوتوغرافي، ألعاب بلاي ستيشن.// انتهى //23:48ت م0164