الرياض 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأقام مركز الملك سلمان الاجتماعي اليوم العديد من الفعاليات المتنوعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للفعاليات جواهر الدهيم إن هناك فعاليات مختلفة ستقام على مدى الثلاثة أيام الأولى في عيد الفطر المبارك برعاية أمانة مدينة الرياض، تبدأ من الخامسة والنصف مساء إلى الساعة الحادية عشر مساء.وقدمت اليوم ضمن الفعاليات، مسرحية الأطفال ( براعم نت) لتوعية الأطفال والأسر حول الإفراط في استخدام الأجهزة والألعاب الالكترونية وتأثير ذلك جسديا وتحصيليا، وطرق التدخل لإعادة الاتزان حيال استخدامها، تلتها مسابقة وحوارات مع الحضور لاستخلاص الهدف من المسرحية وتوزيع الجوائز للفائزين.وأقيم جناح خاص بالطفل يتم من خلاله تقديم عدة أنشطة كالرسم الحر والتلوين والرسم على الوجه والتركيب والألعاب الحركية وإبراز المواهب إضافة إلى وجود عدد من الشاشات لعرض الأناشيد وأفلام الكارتون.كما شارك الأطفال بتقديم الأناشيد الترحيبية بالعيد مع الدمى إضافة إلى تفعيل الألعاب الشعبية القديمة التي يقوم الأطفال المشاركين خلالها بارتداء الازياء التراثية .وقدمت لوحة شعبية بعنوان "ابي عيدي" وأخرى بعنوان "يا دار"، وأقيمت عدة عروض لأزياء مناطق المملكة، وأوبريت بعنوان " وطن العز".وعلى جانب التوعية, قدمت المثقفة الصحية حبيبة كوشك محاضرة توعوية تحت عنوان "صحة المرأة" أوضحت من خلالها سبل المحافظة على الصحة العامة ومستوى الضغط والسكري بعد موسم رمضان وخلال موسم العيد الذي يكثر فيه تناول الحلويات ومشتقاتها.وكان للفلكلور السعودي والخليجي نصيبًا في فعاليات المركز حيث قدمت الأغاني والأهازيج القديمة والأزياء الخاصة بكل دولة خليجية منها.وتشارك عدد من السفارات على مدى الثلاثة أيام الأولى للعيد بالفعاليات لإعطاء نبذه تعريفية عن مواسم الأعياد ومناسبات الأفراح ومتعلقاتها من الملابس والمأكولات والعادات المتبعة.وتخللت الفقرات عدة مسابقات، منها شاركي واكسبي ، ومسابقات للصغار ، وتوزيع العديد من الجوائز، إضافة إلى مسابقة اطول لوحة للعيد في مركز الملك سلمان الاجتماعي بطول عشر أمتار حيث يعبر الحضور عن العيد بالرسم ليتم توزيع الجوائز القيمة في اليوم الثالث.ولأبطال الحد الجنوبي تم تقديم تهنئة خاصة عبر عرض بزي الجنود مصحوبًا بالأناشيد الوطنية، وركن خارجي مزود بلوحة يعبر الحضور خلالها عن مشاعرهم تجاه الوطن وجنوده البواسل.وشاركت عدد من الجمعيات الإنسانية من ضمنها جمعية التصلب المتعددة التي قامت بتأدية مشاركة على المسرح إضافة الى التعريف بنشاطاتها وتوزيع المواد التوعوية والتثقيفية والهدايا الرمزية ، وجمعية الروماتيزم بالتثقيف حول خدماتها بالإضافة إلى فريق معين التطوعي الخاص بالتثقيف والتنظيم.// انتهى //00:11ت م0166