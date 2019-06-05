المدينة المنورة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسقام مدير عام مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور أيمن بن محمد خرابه، اليوم بمعايدة المرضى المنومين بالمستشفى ومشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك.وجرى خلال المعايدة توزيع الهدايا والحلوى والاطمئنان على حالاتهم المرضية وتقديم المساعدة والعون لهم، بهدف إدخال البهجة والفرحة على المرضى والتخفيف من معاناتهم.من جانبه رفع مدير عام مستشفى الملك فهد بالمدينة الدكتور أيمن بن محمد خرابه أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي كافة بالعيد السعيد، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلاميه باليمن والبركات.// انتهى //00:12ت م0167