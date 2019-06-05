الباحة 01 شوال 1440هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم عددًا من المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد بالباحة ، حيث قدم سموه لهم التهنئة وباقات الورد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج، والأطباء عن حالة المرضى الصحية.ووجه سموه بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لهم في ظل ما توليه القيادة الحكيمة - حفظها الله - من اهتمام ودعم بالقطاع الصحي .وقد أعرب المرضى المنومون وذويهم عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على هذه الزيارة، داعين الله لسموه بالتوفيق والسداد.رافق سموه في الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود، ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي, ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //00:25ت م0171