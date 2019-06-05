حائل 1 شوال 1440 هالموافق 4 يونيو 2019 م واسزار صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عدداً من المرضى المنومين في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل يرافقه مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري ومدير المستشفى الدكتور سعود الشبلي .وقد اطمئن سموه على حالتهم الصحية واطلع على الخدمات الطبية المقدمة وأعرب عن تهنئته لهم بعيد الفطر المبارك سائلاً الله لهم ولكافة المرضى الشفاء العاجل .ثم التقى سموه بالكادر الطبي والإداري للمستشفى وكرم العاملين والعاملات القائمين بالعمل على خدمة المرضى خلال فترة عيد الفطر المبارك, مؤكداً سموه تقديره لجهود الجميع ومتمنياً لهم التوفيق.من جهته أعرب مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري عن شكره لسمو نائب أمير منطقة حائل على دعمه الدائم للقطاع الصحي بالمنطقة والعاملين فيه وحرصه على تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى, مشيرًا للخطوات التطويرية المتصاعدة في الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة وفي مستشفى الملك سلمان التخصصي بفضل من الله ثم دعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير الصحة .// انتهى //00:46ت م0174