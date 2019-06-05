تبوك 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي اليوم ، المهنئين بعيد الفطر المبارك، من مديري الإدارات الحكومية والمشائخ والمواطنين الذين قدِموا للتهنئة بعيد الفطر المبارك وذلك في مقر المحافظة.ورفع الجميع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ولكافة الشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.كما زار المحافظ مستشفى ضباء وهنأ المرضى المنومين بأقسام المستشفى مقدماً لهم الهدايا ، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل .// انتهى //00:53ت م0178