مكة المكرمة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرفع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص باسمه ونيابة عن منسوبي أمانة العاصمة المقدسة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.جاء ذلك خلال استقباله جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من الأهالي والأعيان والمسؤولين ورؤساء البلديات الفرعية ومنسوبي الأمانة، وذلك بمقر الأمانة بحي المعابدة عقب صلاة المغرب الذي استمر حتى الساعة العاشرة مساءً .وشهد حفل الأمانة في يومه الأول كعادته السنوية حضوراً مميزاً، بعد أن تم تجهيزه لهذه المناسبة التي حازت على رضا الجميع، واشتملت الفقرات على العديد من الألعاب الشعبية التراثية والفقرات الترفيهية المتنوعة، إضافةً إلى توزيع الهدايا على الأطفال .يذكر أن امانة العاصمة المقدسة ستنظم العديد من المهرجانات والفعاليات خلال العيد بمكة المكرمة التي ستقام في عدة مواقع وأحياء متفرقة بالعاصمة المقدسة، و تستمر حتى خامس أيام عيد الفطر المبارك.// انتهى //01:04ت م0180