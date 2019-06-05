حائل 1 شوال 1440 هالموافق 4 يونيو 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات حفل تدشين فعاليات عيد حائل وفعاليات صيف حائل 40 .وفور وصول سموه لمقر الحفل قام بجولة على أجنحة المعرض المصاحب للاحتفال يرافقه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس الذي قدم ملمحاً عن الأجنحة والجهات المشاركة فيها وتحدث عن فعاليات العيد وفعاليات الصيف التي تنظمها أمانة المنطقة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية, مؤكداً حرص الأمانة على تنوع الفعاليات وأن تستهدف مختلف الأعمار .إثر ذلك استقبل سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن جموع المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك يتقدمهم أصحاب الفضيلة المشايخ والقضاة وأصحاب المعالي والمسؤولين من مدنيين وعسكريين وأهالي المنطقة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز الذين عبروا عن تهنئتهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه بعيد الفطر المبارك.وبادلهم سموه التهنئة, مؤكداً عمق الروابط بين القيادة والشعب وبين الشعب والقيادة, سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنه وأمانه وقوة لحمته .ثم بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم تليت آيات من الذكر الحكيم.بعد ذلك, قدمت كلمة أهالي المنطقة قدمها بالنيابة عنهم الدكتور سعود النايف رفع خلالها نيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, معربًا عن شكره للمولى القدير الذي مكن الجميع من الصيام وأداء العبادات خلال شهر رمضان والفرحة بعيد الفطر المبارك.ونوه الدكتور النايف على جهود أمانة المنطقة في سبيل إنجاح فعاليات مهرجان العيد وفعاليات الصيف, متمنياً أن يستمتع أهالي المنطقة وزوارها بفعاليات المهرجان .بعد ذلك دشن نائب أمير منطقة حائل مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية التي تقام بتنظيم إدارة التعليم والغرفة التجارية الصناعية.وشاهد الجميع عرضاً مرئيا يتحدث عن المبادرة تضمن كلمة لأمير منطقة حائل حث خلالها طلاب المرحلة الثانوية للاستفادة من هذا البرامج التي تهيئهم للمرحلة الجامعية بإذن الله .ثم القيت قصيدتين شعرية وكرّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن شركاء النجاح والمساهمين بنجاح فعاليات العيد وفعاليات الصيف .تلا ذلك تقديم أوبريت إنشادي بعنوان (هيبة ملك وشموخ وطن ) .واختتم الحفل بالعرضة السعودية التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية .حضر الحفل معالي الأستاذ عبدالعزيز الحواس و وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية سعد العنقري و وكيل الإمارة المساعد مطلق العتيبي ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد ومدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمسئولين في مختلف القطاعات .// انتهى //01:27ت م0182