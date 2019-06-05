أحد المسارحة 1 شوال 1440 الموافق 24 يونيو 2019 واساستقبل محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي اليوم, مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة, الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بقاعة الضيافة بمبنى المحافظة .وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة, مبرزين النعم التي تعيشها بلادنا بفضل الله أولاً ثم بما يوليه ولاة الأمر - حفظهم الله - لهذه البلاد ومواطنيها من اهتمام.عقب ذلك قام الريثي بزيارة معايدة للمرضى المنومين بمستشفى أحد المسارحة العام لتهنئتهم بالعيد, مقدماً لهم الهدايا وباقات من الورود, متمنيا لهم من الله الشفاء العاجل.// انتهى //01:28ت م0183