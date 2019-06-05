اجتماعي / محافظة رفحاء تقيم حفلا للجاليات الناطقة بغير العربية بمناسبة عيد الفطر
الأربعاء 1440/10/2 هـ الموافق 2019/06/05 م واس
رفحاء 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
أقامت محافظة رفحاء اليوم حفل معايدة للجاليات الناطقة بغير العربية وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال محافظ رفحاء فراج العماني إن حفل المعايدة يهدف إلى إدخال الفرحة و السرور على الجاليات الناطقة بغير العربية .
و أقيم الحفل في مقر مشروع أجران على الطريق الدولي حيث اشتمل على العديد من الفقرات و المسابقات الخاصة بالجاليات.
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