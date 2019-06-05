رفحاء 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأقامت محافظة رفحاء اليوم حفل معايدة للجاليات الناطقة بغير العربية وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال محافظ رفحاء فراج العماني إن حفل المعايدة يهدف إلى إدخال الفرحة و السرور على الجاليات الناطقة بغير العربية .و أقيم الحفل في مقر مشروع أجران على الطريق الدولي حيث اشتمل على العديد من الفقرات و المسابقات الخاصة بالجاليات.// انتهى //01:30ت م0184