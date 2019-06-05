تبوك 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واساستقبل محافظة حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة المهنئين بعيد الفطر المبارك، وذلك بمقر المحافظة.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بالعيد السعيد، رافعين التهنئة بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولكافة المواطنين والمقيمين، داعين الله أن يحفظ للبلاد قادتها وولاة أمرها وأن يديم عزها وأمنها واستقرارها وأن يعيد هذه المناسبة على وطننا الغالي أعواماً عديده وأزمنة مديدة.من جهة أخرى زار الخريصي المرضى المنومين بمستشفى محافظة حقل العام مقدماً التهاني لهم ولمنسوبي المستشفى من كوادر إدارية وطبية وطواقم تمريضية بمناسبة عيد الفطر المبارك, كما اطلع على الخدمات المقدمة للمرضى، موجها شكره وتقديره لكافة العاملين بالمستشفى.وأعرب المرضى عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ حقل على مشاركته فرحة العيد النابعة من توجيهات القيادة الرشيدة لوطننا الغالي الحريصة على توفير الراحة والعيش الرغيد لكافة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد الغالية.// انتهى //01:32ت م0185