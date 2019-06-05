نيويورك 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي خلال جلسة التعاملات بمقدار 512.4 نقطة أو 2.06 %، ليصل إلى 25332.18 نقطة.وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 58.82 نقطة أو 2.14 %، ليصل إلى 2803.27 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 194.10 نقطة أو 2.65 %، ليصل إلى 7527.12 نقطة.// انتهى //02:50ت م0187