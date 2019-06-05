اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1440/10/2 هـ الموافق 2019/06/05 م واس
نيويورك 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي خلال جلسة التعاملات بمقدار 512.4 نقطة أو 2.06 %، ليصل إلى 25332.18 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 58.82 نقطة أو 2.14 %، ليصل إلى 2803.27 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 194.10 نقطة أو 2.65 %، ليصل إلى 7527.12 نقطة.
// انتهى //
02:50ت م
0187