عرعر 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسقام وفد من الجمعية العربية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمس بزيارة ومعايدة المرضى المنومين في مستشفى عرعر المركزي ومركز القلب وتقديم الهدايا لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد بهدف مشاركتهم بهذه المناسبة السعيدة والتخفيف من معاناتهم المرضية.وقال مدير فرع الجمعية بالمنطقة خلف بن حمود القاران إن الجمعية تولي الجانب المجتمعي اهتماما بالغا ونحرص على المشاركه في رسم الابتسامة على من شاء الله أن يكونوا على الأسرة البيضاء متمنين الشفاء العاجل لهم.// انتهى //03:30ت م0189