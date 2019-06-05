بريدة 1 شوال 1440 هـ الموافق 4 يونيو 2019 م واسشارك محافظ المذنب عبدالرحمن بن عوده السعوي المواطنين احتفال عيد الفطر المبارك والمقام تحت شعار "عيدنا في حينا" والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة المذنب.حيث شارك السعوي أهالي حي النخيل وجبة العيد في تفعيل لمبادرة "عيدنا في حينا" والتي اطلقها سمو أمير منطقة القصيم , مستقبلاً المهنئين بالعيد في الحي.من جهة أخرى زار محافظ المذنب عدداً من أهالي المحافظة وكبار السن من المواطنين في منازلهم وقدم لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.ورفع محافظ المذنب التهنئة نيابة عن أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين المك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائب أمير منطقة القصيم ـ حفظهم الله ـ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار, داعياً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرات ودوام الأفراح.// انتهى //04:03ت م0193