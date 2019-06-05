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الأربعاء 1440/10/2 هـ الموافق 2019/06/05 م واس
الرياض 2 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك استقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك ووصل إلى جدة
خادم الحرمين يؤدي صلاة العيد بالمسجد الحرام
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هـاتفياً مـــن الرئيس المصري
ولي العهد يستقبل عدداً من كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر
الأمير محمد بن سلمان زار قطاع جازان: نعتز بدوركم البطولي في حماية أرض الوطن والمقدسات
فيصل بن بندر يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويزور العلماء
هيئة كبار العلماء تهنئ القيادة بعيد الفطر
وزير الداخلية ينقل تقدير القيادة لجهود رجال الأمن بنجاح الخطة الأمنية في رمضان
أمراء المناطق والمواطنون يؤدون صلاة العيد
فيصل بن بندر يرعى الاحتفال الرسمي للعاصمة «رياضنا عيد»
فيصل بن مشعل يشارك أهالي حي الصفراء احتفال «عيدنا في حينا»
وزارة الداخلية تعايد المنومين في مستشفيات قوى الأمن
شقراء تحتفل بالعيد بأوبريت غنائي والعرضة وكرنفال نسائي
إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) إلى المستشفى العسكري بجازان
المملكة تدين وتستنكر هجوم طرابلس الإرهابي
مصرع أربعة رجال أمن لبنانيين في هجوم انتحاري
باكستان: تقرير بي بي سي السيئ جزء من أجندة أكبر
الجيش اليمني يدمر موقعاً للانقلابيين شرقي الحديدة ويتقدم نحو كتاف
هادي: الحوثي يخدم أجندة إيران ويعرقل مشروعات السلام
«البرلماني العربي» يؤكد أهمية توحيد الداخل الفلسطيني
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