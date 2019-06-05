الرياض 2 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك استقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك ووصل إلى جدةخادم الحرمين يؤدي صلاة العيد بالمسجد الحرامخادم الحرمين يتلقى اتصالاً هـاتفياً مـــن الرئيس المصريولي العهد يستقبل عدداً من كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطرالأمير محمد بن سلمان زار قطاع جازان: نعتز بدوركم البطولي في حماية أرض الوطن والمقدساتفيصل بن بندر يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويزور العلماءهيئة كبار العلماء تهنئ القيادة بعيد الفطروزير الداخلية ينقل تقدير القيادة لجهود رجال الأمن بنجاح الخطة الأمنية في رمضانأمراء المناطق والمواطنون يؤدون صلاة العيدفيصل بن بندر يرعى الاحتفال الرسمي للعاصمة «رياضنا عيد»فيصل بن مشعل يشارك أهالي حي الصفراء احتفال «عيدنا في حينا»وزارة الداخلية تعايد المنومين في مستشفيات قوى الأمنشقراء تحتفل بالعيد بأوبريت غنائي والعرضة وكرنفال نسائيإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) إلى المستشفى العسكري بجازانالمملكة تدين وتستنكر هجوم طرابلس الإرهابيمصرع أربعة رجال أمن لبنانيين في هجوم انتحاريباكستان: تقرير بي بي سي السيئ جزء من أجندة أكبرالجيش اليمني يدمر موقعاً للانقلابيين شرقي الحديدة ويتقدم نحو كتافهادي: الحوثي يخدم أجندة إيران ويعرقل مشروعات السلام«البرلماني العربي» يؤكد أهمية توحيد الداخل الفلسطيني// يتبع //06:01ت م0003