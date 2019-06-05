و قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( سودان.. ما بعد «الاعتصام» ليس كما قبله ) : يبدو أن سودان مابعد أحداث ساحة الاعتصام لن يكون كما كان قبله تماما، إذ إن المشهد خلال ال 48 ساعة الماضية ينبئ بتطورات ربما لانبالغ إذا قلنا إنها ستكون "دراماتيكية" وأكثر تعقيدا، والدخول في مرحلة جديدة من التصعيد وتبادل الاتهامات بين الفرقاء. ويتخوف المراقبون من أن يكون السودان مقبلا على نوع من الفوضى لن يكون في صالح أحد، خصوصا بعدما ألغى المجلس العسكري ماتم التوصل إليه خلال مفاوضات الفترة الماضية مع قوى الاحتجاج بشأن إدارة الفترة الانتقالية وتسلم المدنيين الحكم.وتابعت : ويرى هؤلاء أن عدم الثقة بين تحالف المعارضة والمجلس الانتقالي الحاكم، وعدم وجود رؤية مشتركة لإدارة البلاد خلال مرحلة ما بعد "اقتلاع" البشير ساهما في دفع الأمور إلى حافة الهاوية، لاسيما مع دعوة المعارضة إلى عصيان شامل من شأنه شل البلاد بالكامل.// يتبع //06:02ت م0005