سـول 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واستراجع احتياطي النقد الأجنبي بشكل طفيف في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو، جراء تعزيز الدولار الأمريكي، حسبما ذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي، نقلاً عن وكالة الأنباء "يونهاب".وقال البنك: "إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 401.97 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو، بانخفاض قدره 2.06 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه". وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 1.22 مليار دولار في شهر أبريل الماضي.وأضاف البنك، أنه على الرغم من تراجع احتياطي النقد الأجنبي، فإن البلاد تحافظ على ترتيبها التاسع في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي. ويعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي.// انتهى //08:40ت م0011