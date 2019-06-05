بكين 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسأطلقت الصين اليوم بنجاح، أول صاروخ فضائي حاملاً للأقمار الصناعية من منصة بحرية؛ وذلك عبر منصة في البحر الأصفر الصيني.وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن عملية إطلاق الصاروخ الحامل "لونج مارش-11" تمت في وقت مبكر من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، من منصة بحرية في البحر الأصفر، فيما حمل الصاروخ أقمارًا للاختبارات الفنية، و 5 أقمار للاستخدام التجاري.وجاءت عملية الإطلاق الناجحة بعد اجتياز الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية 6 اختبارات على مدار الأشهر الماضية. وكان نائب رئيس قسم الفضاء بالمعهد رقم 1 التابع لمجموعة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تانغ يا قانغ، صرح في وقت سابق أن بلاده لديها خطة واضحة لتوفير خدمات الإطلاق من البحر لأغراض تجارية باستخدام صواريخ "لونج مارش"، وأن هذه الصواريخ ستتمكن من إرسال أقمار صناعية تزن 500 كيلو جرام إلى المدار المتزامن مع الشمس.// انتهى //09:21ت م0013