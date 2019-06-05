وادي الدواسر 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسكرم محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، أمس عشائر جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء، بمناسبة مشاركتها في معسكر خدمة المُعتمرين الذي نظمته جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة طيلة شهر رمضان المبارك، وحققت خلاله عديداً من جوائز التميز على مستوى المعسكر.وأعرب رئيس اللجنة سعد بن محمد الصافي عن شكره وتقديره للمحافظ على هذا التكريم لكشافة اللجنة الذي يدفع أعضاءها إلى بذل الجهود خدمة للمجتمع، كما أثنى على دعوة نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد الذي دعا القطاعات الكشفية المشاركة في معسكرات خدمة المعتمرين والزوار بمكة المكرمة والمدينة المنورة إلى تكريم الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة نظير ما قدمت طيلة شهر رمضان المبارك من أعمال تطوعية كانت محل تقدير الجميع، مؤكداً أن ذلك سيكون خير محفزاً لهم لتقديم المزيد في المناسبات المجتمعية الأخرى.// انتهى //10:57ت م0016