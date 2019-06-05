القاهرة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسرصدت الصحف المصرية الصادرة اليوم، استعدادات المصريين للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، والاستعدادات المكثفة من جانب أجهزة الدولة، تنفيذًا لخطة التأمين الشامل خلال أيام العيد.وتابعت الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس، لبحث الأزمة في السودان، وإعلان المجلس العسكري الانتقالي إلغاء ما تم الاتفاق عليه مسبقًا مع المتظاهرين بشأن انتقال السلطة في البلاد، لافتة الانتباه إلى أن المجلس العسكري قرر إجراء انتخابات بإشراف إقليمي ودولي في غضون 9 أشهر.وسلّطت صحف الأربعاء الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، مع رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، بالإضافة إلى مناقشة قضايا البيئة.وأخبرت عن مقتل عنصرين من الجيش اللبناني واثنان من الأمن الداخلي في هجوم إرهابي على مواقع أمنية في مدينة طرابلس شمال لبنان.ونوّهت بإدانة جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن وقوع تفجير إرهابي استهدف أمس، مركز شرطة بمنطقة الساحل الشرقي التابعة لمدينة درنة الليبية.// انتهى //11:29ت م0019