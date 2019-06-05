بكين 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2019 اليوم، إلى 6.2% بفعل اشتداد الضبابية التي تكتنف الخلافات التجارية، مبينًا أنه إذا تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فسيكفل ذلك مزيدًا من التيسير في السياسة النقدية.وجاء خفض التوقعات بعد شهرين فقط من رفع صندوق النقد تقديراته للنمو الصيني إلى 6.3% من 6.2%، وهو ما يبرز الضغط المتوقع على ثاني أكبر اقتصاد في العالم جراء زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع صينية بمليارات الدولارات.// انتهى //11:31ت م0020