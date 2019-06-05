جدة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //11:47ت م0023