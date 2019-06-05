القاهرة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسقتلت قوات الأمن المصري خمسة مسلحين في تبادل لإطلاق النار بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم، أن عددًا من العناصر المسلحة استهدفت كمينًا أمنيًا جنوب مدينة العريش، إلا أن القوات الأمنية تعاملت مع تلك العناصر، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى وفاة ضابط وأمين شرطة و ستة مجندين، عقب إصابتهم.وأضاف البيان أن القوات الأمنية تقوم حاليًا بتتبع العناصر المسلحة الهاربة.// انتهى //12:03ت م0026