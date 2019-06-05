برلين 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسفتحت الأسهم الأمريكية على استقرار يميل إلى الارتفاع الطفيف اليوم، وسط مخاوف بشأن ميزانية إيطاليا بددت أثر الآمال في خفض لأسعار الفائدة الأمريكية يعزز الاقتصاد العالمي المتباطئ.وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة، بعدما استمدت بورصة وول ستريت والأسواق الآسيوية شعورا بالارتياح من تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بالتصرف "حسبما تقتضي الحاجة" لمواجهة تصاعد مخاطر الحرب التجارية. وانخفض المؤشر الإيطالي 0.6 بالمئة، مع هبوط مؤشر قطاع البنوك المحلي 1.2 بالمئة.وسجل المؤشر الأوروبي أكبر خسارة شهرية في أكثر من ثلاث سنوات في مايو أيار، مع عدم ظهور بوادر تذكر على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أثار مخاوف من الانزلاق إلى الركود. وقفز سهم نوسك هيدرو لصناعة الألومنيوم 5.5 بالمئة بعدما فاقت إيراداتها وأرباحها الفصلية التوقعات.وانخفض سهم فويستالباين النمساوية المتخصصة في صناعة الصلب 2.4 بالمئة بعدما اقترحت الشركة خفض التوزيعات 21.4 بالمئة لسنتها المالية 2018-2019، عقب انخفاض أرباحها التشغيلية بمقدار الثلث في الربع الرابع. وصعد سهم داسو للطيران الفرنسية 4.1 بالمئة، بعدما رفع جولدمان ساكس تصنيفه للسهم إلى توصية بالشراء.// انتهى //12:09ت م0027