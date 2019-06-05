الباحة 28 رمضان 1440هـ الموافق 02 يونيو 2019م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظتي بلجرشي, والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الثامنة مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //12:36ت م0029