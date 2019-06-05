لندن 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بالزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، مبرزة أهم ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي.وأبرزت تعليق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن بريطانيا والولايات المتحدة ترغبان في تحقيق نفس الأهداف في ما يتعلق بإيران، وأنه يجب على إيران الوفاء بالتزاماتها وعدم التصعيد.ولفتت صحف الأربعاء إلى تشديد الرئيس الأمريكي في المؤتمر على منع إيران من تطوير أسلحة نووية ووقف تمويلها للإرهاب.ولفتت إلى تأكيد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على ضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، قائلاً إنه "سيصب فى مصلحتها، وإن بريطانيا تحتاج لتكون لها حدودها الخاصة، وتدير شؤونها الخاصة".وأشارت إلى ما ذكره الرئيس الأمريكي، أن"هناك إمكانية هائلة لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي".ونقلت الصحف عن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون، أن المملكة المتحدة قلقة جدًا من قرار بناء وحدات استيطانية إسرائيلية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.وذكرت صحف بريطانيا، أن حزب الله اللبناني، المصنف على قائمة الإرهاب، يشعر بالألم جراء صعوبة حصول إيران على السيولة المالية لدعم أنشطته وذلك جراء العقوبات التي فرضتها واشنطن، مبرزة قيام الحزب بجمع تبرعات خلال شهر رمضان على نطاق واسع، وجاب بمكبرات الصوت بالسيارات في شوارع بيروت، ونشره على شبكات التواصل الاجتماعي مطالبته بالتبرع ولو بدولار واحد للحزب.// انتهى //13:35ت م0034