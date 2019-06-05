عمّان 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية الهجوم الاٍرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر الأمنية.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، تضامن الأردن مع لبنان في مواجهة الإرهاب والعنف الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار لبنان، معبرًا عن أحر التعازي لأهالي الضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.وأكد في بيان صحفي، موقف المملكة الأردنية الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيًا كان مصدره ودوافعه.// انتهى //13:40ت م0036