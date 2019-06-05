أبها 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واساحتضنت حديقة أبها الجديدة أمس أولى فعاليات "ليالي عيد الفطر المبارك" لهذا العام ١٤٤٠ التي تنوعت بين العروض الشعبية والفنية.واشتملت الفعاليات التي أقيمت على مسرح البحيرة على عروض فلكورية وفنية، إلى جانب فقرات مخصصة للأطفال.وشهدت مدينة الألعاب الترفيهية إقبالاً من العائلات والأطفال، فيما جذبت الألعاب الإلكترونية معظم الشباب.// انتهى //13:49ت م0037