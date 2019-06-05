حائل 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسأقامت إدارة السجون بمنطقة حائل أمس, حفل معايدة لنزلاء السجن بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور مدير سجون المنطقة العميد مفلح بن محمد الشراري, ومدير إدارة سجن حائل العقيد فايز بن مالح الشمري, والعاملين من ضباط وأفراد.ويأتي حفل المعايدة ضمن البرامج التي تقيمها إدارة السجن للنزلاء لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد, وتعزيز الجوانب والقيم الاجتماعية الإيجابية التي ترفع من معنويات النزلاء.// انتهى //15:06ت م0045