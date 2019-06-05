نجران 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسزار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم, الشيخ تركي بن جابر بن نصيب في منزله لتهنئته بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والوطن والمواطن، بالخير والبركات، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.من جهته، أعرب الشيخ ابن نصيب عن صادق تهنئته بعيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، معربًا عن شكره لسمو أمير المنطقة على زيارته.// انتهى //15:16ت م0048